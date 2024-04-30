«Тунайча» – проверенный магазин морепродуктов. В ассортименте ты найдешь разные сорта икры и рыбы, краба, гребешок, консервы и многое другое. Вся продукция добывается и обрабатывается самостоятельно: в собственности компании суда, консервные заводы, икорные цеха, что позволяет производить ее в больших объемах, с сохранением полезных свойств и качества. Следи за новостями и ознакомься с классными рецептами на официальной странице. Доставка осуществляется в течение суток по Москве курьером, автомобилем или рефрижератором. Есть возможность наладить постоянные поставки, тогда клиенту будут предложены более выгодные цены. Оплачивай удобным способом, онлайн или курьеру. Хватай и активируй купоны на скидку и промокоды «Тунайча» за апрель - май 2024 года при покупке на сайте, получай приятное снижение стоимости заказа и насладись вкусными морепродуктами и блюдами из них.

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