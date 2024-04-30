«Яндекс.Аренда» – сервис для поиска и сдачи жилья во временное пользование. Компания оказывает широкий спектр услуг: ищет потенциальных клиентов, составляет рекламные объявления, занимается показом квартир, выбирает подходящих кандидатов и помогает заключить договор. Организация оформляет страховой полис и решает все бытовые вопросы. Комиссия за обслуживание взимается с жильца. С помощью мобильного приложения и в «Личном кабинете» на сайте можно отслеживать все сервисные сообщения. Благодаря специальным предложениям с ограниченным сроком действия ты сможешь сдать или снять недвижимое имущество на максимально выгодных условиях! Мы нашли для тебя все актуальные купоны и промокоды «Яндекс.Аренда» за апрель - май 2024 года! В списке на этой странице регулярно появляется информация о новых акциях. Выбери нужные варианты, применяй их при оформлении заявки и получай разнообразные привилегии!

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