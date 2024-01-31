«Суши Кинг» – это широкий ассортимент роллов и сетов! Компания предлагает традиционные азиатские блюда со свежей рыбой, овощами, икрой масаго, сливочным сыром и другими ингредиентами. Также в меню представлены салаты, запеченные мидии, роллы, нежные десерты и другая готовая еда. Ты сможешь дополнить основной заказ классическим соусом и ломтиками имбиря. В карточке каждого товара есть подробности о его составе и весе продукта. Клиентам доступен самовывоз из официального магазина и курьерская доставка. Возможен расчет банковской картой при оформлении онлайн-заявки и при получении. Хочешь совершать покупки на привлекательных условиях? На нашем сайте размещены действующие промокоды «Суши Кинг» (Sushi King) за январь 2024 года! Изучи актуальные предложения, выбери оптимальную акцию и применяй ее при оплате, чтобы активировать значительную скидку или приятный бонус!

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