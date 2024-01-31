Промокоды «ГУМ-Каток» за январь 2024

«ГУМ-Каток» – знаменитая столичная развлекательная площадка, открытая в самом сердце Москвы – на Красной площади. Пространство оснащено пунктом проката оборудования, раздевалкой, кафе, местами для отдыха и другими вспомогательными помещениями. Приобретай билеты и наслаждайся катанием на свежем воздухе вместе с друзьями и близкими! Сеанс длится 60 минут. Вся поверхность регулярно обрабатывается с помощью специализированной техники. Организаторы часто устраивают увлекательные мастер-классы от звезд хоккея и фигурного катания. Хочешь приятно провести время и сэкономить при этом значительную сумму? Воспользуйся промокодами «ГУМ-Каток» за январь 2024 года! Ищи подходящие предложения в нашем каталоге, применяй их при оформлении заказа и получай скидки и бонусы без лишних хлопот!

Подробнее Скрыть