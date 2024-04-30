«ЮKassa» – сервис приема онлайн-платежей. Предложение актуально для бизнесменов, которые продают товары с доставкой, цифровые материалы, подписки и различные услуги. Платежный модуль можно интегрировать на сайте, в мобильных приложениях и социальных сетях. Ты также сможешь самостоятельно формировать счета в «Личном кабинете». Комиссия взимается только за успешные операции. Денежные средства зачисляются на следующий рабочий день. Стоимость обслуживания зависит от выбранного покупателем способа расчетов. Технические специалисты круглосуточно консультируют клиентов в чате и по электронной почте. Обрати внимание на действующие акции платформы! Они дают право на получение ощутимых скидок и бонусов. Используй перечисленные на этой странице промокоды «ЮКасса» (ранее – «Яндекс.Касса») за апрель - май 2024 года и заключай соглашение с организацией на максимально выгодных условиях!

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