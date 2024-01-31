«Почетный гость» – это эксклюзивная система лояльности для практичных гурманов. В фирменном приложении сервиса вы сможете заказывать аппетитные блюда из лучших ресторанов, наслаждаясь вкусными подарками и головокружительными скидками. За каждую покупку на ваш счет будут начисляться баллы. Накапливайте бонусы и тратьте их при оформлении последующих заказов. Настоящая итальянская пицца с хрустящей корочкой, классические и теплые суши, рисовая лапша с морепродуктами, американские бургеры и креативные десерты – с помощью мобильной программы вы будете покупать любимые лакомства буквально в несколько кликов. Вас наверняка приятно удивит оперативная доставка ресторанной еды. Ловите дополнительные скидки на завтраки, обеды и ужины: активируйте наши промокоды «Почетный гость» (hgclub.ru) за январь 2024 года! Мы поможем вам минимизировать расходы. Напоминаем, что промокоды Hg-club имеют непродолжительный срок действия. Получите максимальное гастрономическое удовольствие!

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