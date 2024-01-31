«Краски.ру» – интернет-магазин с большим выбором лакокрасочных материалов. В каталоге представлена разнообразная продукция: для стен, потолков, полов, фасадов и специального назначения, антисептики и пропитки, лаки и масла, эмали, аэрозоли и красители, грунты, декоративные штукатурки и многое другое. Регулярные акции на избранный ассортимент позволяют значительно сэкономить при покупке. Сразу после регистрации на сайте клиент становится участником программы лояльности с возможностью накапливать «КраскоБонусы» для частичной оплаты заказов. Предусмотрена доставка, которая при определенной сумме «Корзины» предоставляется бесплатно. Представь, что можно закупаться необходимыми товарами для внутренней и внешней отделки с ощутимой экономией. Промокоды «Краски.ру» за январь 2024 года созданы как раз для этого! Следи за обновлениями и забудь про «неподъемные» расходы на ремонт и строительство!

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