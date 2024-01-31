Любишь весело и активно проводить зимние каникулы? «Прокачу» – это сеть отлично оборудованных открытых катков в Москве. Приходи с друзьями и семьей и ярко проведи время вместе. Заказывай мероприятие заранее и проводи праздники с огоньком. На территории расположена аренда и заточка коньков, камера хранения, теплая раздевалка, а также кафе и парковка. Есть возможность взять уроки фигурного катания для новичков и продвинутых любых возрастов у профессиональных тренеров как в группе, так и в одиночку. Купить билет и занятия можно совершенно свободно на официальном сайте заведения. Для отдельных категорий граждан предусмотрены бесплатные часы посещений. Научи своего ребенка этой интересной забаве или попробуй наконец сам! Воспользуйся собранными здесь актуальными промокодами «Прокачу» за январь 2024 года для снижения стоимости услуг катка и наслаждайся досугом.

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