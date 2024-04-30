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Отзывы покупателей
Покупали на сайте Феерии наборы салютов на свадьбу мелким оптом. Удовольствие не из дешёвых, но сэкономить удалось с помощью найденных на этой странице кодов. Всем советую этого продавца.
- Денис Кротов
- 03.03.2019
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