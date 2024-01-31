«Контактная деревня» – эксклюзивный проект, посвященный исконно русским традициям. На территории агротуристического комплекса проводятся интерактивные экскурсии и квесты для детей и взрослых. Посетители катаются на миниатюрных лошадях, знакомятся с индюками, фазанами, кроликами, кормят кур и козлят и даже учатся доить коров. Кроме того, развлекательные программы включают в себя мастер-классы по приготовлению масла и блинов, созданию игрушек и лепке из глины. Любознательным ребятам нравятся интеллектуальные викторины на узнавание предметов крестьянского быта. Предлагаем тебе провести время с удовольствием и выгодой для бюджета! Сэкономить на посещении уникального центра тебе помогут собранные на этой странице купоны на скидку «Контактная деревня» за январь 2024 года. Чтобы организовать захватывающий досуг по сниженной стоимости, нужно активировать промокоды в указанный срок.

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