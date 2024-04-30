Культурная платформа «Синхронизация» разрабатывает увлекательные лекции о медицине, кино, архитектуре, живописи, истории. Занятия проводят опытные искусствоведы, талантливые преподаватели, известные исследователи и доктора наук. В качестве бонуса слушатели бесплатно получают в электронном виде презентацию и дополнительные материалы по выбранной теме. Вас также могут заинтересовать креативные спецпроекты: интенсивы, философские практикумы или интеллектуальные вечера в старинном особняке. Планируете регулярно посещать познавательные мероприятия? Задумайтесь о покупке абонемента. Не упустите отличную возможность расширить свой кругозор с минимальными затратами! Экономьте на посещении интересующих вас лекций, используя наши уникальные промокоды «Синхронизация» за апрель 2024 года. Активируйте купон в течение указанного срока и получите скидку на занятие.

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