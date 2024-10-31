Не знаешь, чем занять свободное время? Посети уникальную инсталляцию в пространстве 55 павильона на ВДНХ, посвященную творческой эволюции и революции внутри человека. Активируй промокод ARRC за октябрь 2024 года и насладись незабываемым зрелищем от студии Dreamlaser по сниженной цене! Для посетителей доступно четыре зоны: перемещайся по ним и испытывай разные состояния и эмоции на пути к осознанию своих внутриличностных изменений. Выбери сценарий передвижения в соответствии с характером, встреться с самим собой, упорядочи мысли, разреши конфликты и переживай метаморфозы. А купон A R C C 2.0 позволит сэкономить на посещении. Вертикальные световые столбы, динамика и движение лазеров и вспышки помогут погрузиться в необычную атмосферу места, преодолеть хаос, разглядеть более сложный порядок и разобраться в себе. Примени промокоды ARRC и проведи драгоценные минуты наедине с собой, не потратив при этом лишних средств!

Подробнее Скрыть