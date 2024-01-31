«Робостанция» – это уникальный проект, представляющий собой интерактивную выставку роботов со всего мира. Это превосходная площадка как для развлечения, так и для обучения. Здесь будет интересно всем: и ребенку, и взрослому. На базе «Робостанции» проводятся различные мероприятия и экскурсии, функционирует «Робошкола», которая проводит мастер-классы по робототехнике. Ты можешь отметить здесь свой день рождения или устроить праздник ребенку, также можно арендовать весь павильон для других мероприятий. В этом случае тебе очень пригодится купон на скидку «Робостанция» за январь 2024 года. Кроме того, возможна аренда роботов для твоего праздника, а если какой-то из них тебе очень понравился, то его можно и приобрести. А промокод «Робостанции» на ВДНХ поможет сэкономить средства. Здесь мы собрали для тебя все актуальные скидки и акции! Следи за свежими предложениями!

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