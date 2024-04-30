TriGrupp – это концертное агентство, организующее мероприятия в большой части городов России. В послужном списке компании известные зарубежные и отечественные группы, проводится более ста концертов каждый год. В удобном каталоге выступлений можно просто отфильтровать результаты по городу, времени и исполнителю, чтобы с легкостью найти желаемое. На интерактивной карте очень комфортно выбирать подходящие места по расположению и цене. Покупай и оплачивай прямо на сайте через систему безопасных платежей. Служба поддержки всегда доступна в мессенджерах, по телефону и в форме обратной связи, просто выбери удобный способ коммуникации и задай интересующий вопрос. А с промокодами «Три Групп» можно дополнительно сэкономить. Забирай и используй промокоды «ТриГрупп» (TriGrupp) за апрель - май 2024 года, порадуй себя походом на концерт любимого исполнителя по сниженной стоимости. Подари себе незабываемые впечатления!

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