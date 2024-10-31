Компания Umishi (ранее – OmNomNom) занимается доставкой готовых блюд на дом и в офисы. В меню тебя ждут суши с рыбой и морепродуктами, различные виды роллов, а также супы, лапша вок и пицца с ингредиентами на любой вкус. Ассортимент включает в себя оригинальные закуски, домашние лимонады, натуральные морсы, десерты и многое другое. Заказ можно оформить несколькими способами: на фирменном сайте, через оператора или в приложении для смартфона. Повара начнут готовить твой завтрак, обед или ужин сразу после подтверждения заявки! Бонусная система и другие специальные предложения «Ом Ном Ном» помогут сэкономить при оплате значительную сумму личных средств. Обрати внимание на промокоды Umishi (ex. ОмНомНом) за октябрь 2024 года, перечисленные в этом разделе! Мы собираем лучшие акции продавца, следим за сроком их действия и постоянно добавляем в список актуальные новинки. Не упусти шанс и получи внушительную скидку или подарок!

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