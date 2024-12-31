Мультиплатформенная детализированная MMORPG готова для скачивания и установки уже сейчас! Окунись в эпоху восточных царств и смелых воинов. Забирай рабочие коды Swordsman за декабрь 2024 года , вводи в специальное окно и радуйся отличным подаркам! Боевые школы древнего Китая выпускают лучших бойцов пяти стихий. Выбери свою и освой уникальную технику боя. Любые принятые решения имеют вес и влияют на события. Верный скакун позволит быстрее передвигаться в путешествии, а отряд воинов поддержит в схватке не на жизнь, а на смерть. Продавай лут на аукцион, воспитывай менее опытных игроков, применяй промокоды Swordsman и получай максимум выгоды. Общайся с друзьями и вступай в кланы для большего веселья. Красивая онлайн-игра подарит тебе множество приятных минут. Играй в дороге и в перерывах, а действующие подарочные коды Swordsman при активации принесут полезные предметы, ресурсы и монеты для дальнейшего усиления.

Подробнее Скрыть