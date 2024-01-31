Hansa – крупный европейский производитель бытовой техники. В фирменном интернет-магазине представлен весь спектр оригинальной продукции бренда: стиральные и посудомоечные машины, отдельностоящие плиты, варочные поверхности, холодильники и духовые шкафы. Кроме того, на сайте можно заказать вытяжки и микроволновые печи. Компания обеспечивает доставку товаров по всей территории РФ. Гарантийное обслуживание осуществляется в многочисленных сервисных центрах. Оплатить выбранные модели можно наличными, картой, по выставленному счету или в рассрочку. Воспользуйся действующими акциями и сэкономь значительную сумму без лишних хлопот! На этой странице ты найдешь промокоды на скидку Hansa («Ханса») за январь 2024 года. Изучай специальные предложения, активируй их при оформлении заявок и совершай покупки на особых условиях!

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