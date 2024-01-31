«Зеленка.ру» – сервис, с помощью которого можно выбрать и забронировать лекарственную продукцию в городских аптеках. В каталоге представлены биодобавки, гигиенические средства, косметика и медицинская техника. В ассортименте есть принадлежности для реабилитации, диетическое питание, подгузники и другие необходимые товары. Ты сможешь сравнить цены в нескольких фармациях, уточнить наличие препарата, ознакомиться с инструкцией и подобрать аналоги. Компания предлагает онлайн-консультации дежурных врачей: терапевт или педиатр проведет осмотр по видеосвязи и предоставит рекомендации. Заявки принимаются на официальном сайте и в мобильном приложении. Все покупатели могут воспользоваться действующими акциями и сэкономить солидную сумму. Мы собрали и разместили на этой странице все актуальные промокоды «Зеленка.ру» (zelenka.ru) за январь 2024 года! Применяй их при оплате и получи крупную скидку, подарок или бонус!

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