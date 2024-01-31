Служба «Первое Такси» оказывает жителям и гостям города ряд актуальных услуг. Вежливые и опытные водители помогут быстро добраться до места назначения, привезут посылку адресату и вовремя доставят клиента в аэропорт вместе с багажом. В автопарке предприятия есть грузовой транспорт для доставки крупногабаритных вещей. После установки фирменного мобильного приложения ты сможешь оформлять заявки без звонка диспетчеру, узнавать точную цену и отслеживать путь на электронной схеме. К оплате принимаются наличные деньги и карты. Участники бонусной программы могут накапливать баллы и пользоваться ими при расчете. Обрати внимание на промокоды «Первое Такси» за январь 2024 года! На этой странице опубликованы все специальные предложения компании. Изучай информацию об условиях проведения акций и получи максимальную выгоду!

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