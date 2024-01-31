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Промокоды «Аксон» за январь 2024

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Отзывы покупателей

Строим с друзьями баню на даче, весь материал берём с доставкой в Аксоне. В первый раз вообще привезли и выгрузили бесплатно. Радует качество материалов для теплоизоляции, доска и брус тоже качественные, без трещин, идеально ровные. Иногда можно найти промокод, который даёт скидку. Главное – почаще проверять обновления акций.

  • Миха
  • 29.01.2019
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Информация о магазине «Аксон»

«Аксон» – это торговая сеть и интернет-магазин товаров для строительства и ремонта. В ассортименте электроинструменты, строительные и отделочные материалы, сантехника, мебель и предметы декора, а также автотовары. В одном месте можно купить всё необходимое для создания уюта в квартире и загородном доме. Чтобы траты на ремонт были не слишком значительными, используй промокоды и купоны на скидку от «Аксон», покупай товары по распродаже.

Как сэкономить на покупках в Akson

  • Покупай по сниженным ценам. Несмотря на низкую стоимость товаров, компания периодически проводит распродажи. Они действуют ограниченный период времени. Иногда количество товара лимитировано, поэтому следи за новостями, чтобы успеть на распродажу.
  • Оформи заказ с бесплатной доставкой. Для этого необходимо сделать розничный заказ на указанную минимальную сумму. Предложение актуально на доставку в пределах города.
  • Зарегистрируйся в бонусной программе. За каждую покупку ты сможешь вернуть до 10% от стоимости в виде бонусов, 1 бонус равен 1 рублю. Их можно использовать для оплаты до 30% от стоимости последующих покупок.
  • Пользуйся купонами и промокодами Akson. Посмотреть все актуальные предложения можно на нашем сайте promokodus.com. Они дают право на скидку в процентах и фиксированной сумме.

Купоны и промокоды размещены на одной странице, чтобы было удобно сравнить их и выбрать самый выгодный вариант.


Как пользоваться промокодами и купонами на скидку

Промокод – это набор символов, который вставляют в специальное поле для получения скидки во время оформления онлайн-заказа.

Купон – это ссылка, ведущая на промо-страницу распродажи. Он не требует совершения дополнительных действий, скидка на товары уже активирована.


Если ты выбрал промокод на скидку в «Аксон», то выполни следующие шаги:

  • Кликни по кнопке «Показать код», прочти условия акции в открывшемся окне.
  • Скопируй промокод, он тебе понадобится при оформлении заказа.
  • Перейди в интернет-магазин, нажав на кнопку «Использовать код».
  • Добавь товары в виртуальную «Корзину» и перейди к оформлению заказа.
  • Перед выбором способа оплаты вставь скопированный код в специальное поле. Когда стоимость уменьшится, оплати заказ.

Отличие промокода от купона состоит в том, что скидка доступна только тем покупателям, которые знают код и использовали его. Рекомендуем перед покупкой заходить на сайт promokodus.com, чтобы просмотреть все имеющиеся акционные предложения. Можно подписаться на рассылку, тогда информация о начале акций и выпуске промокодов от «Аксон» будет приходить на твою электронную почту.


Ассортимент интернет-магазина «Аксон»

По скидке в «Аксон» ты можешь купить:

  • Строительные материалы: смеси, гипсокартон и комплектующие, изоляционные материалы, герметики, материалы для отделки фасада.
  • Керамическую плитку напольную и настенную, декоративный камень, мозаику, комплектующие для укладки.
  • Напольные покрытия: линолеум, ламинат, ковровые покрытия, террасная доска.

В каталоге большой выбор лакокрасочных изделий, сантехники, товаров для дома и сада.

Компания «Аксон» ответственно подходит к выбору поставщиков. Поэтому чтобы ты ни приобрел, можно быть уверенным в высоком качестве изделий. Дается 120 дней на возврат, можно вернуть деньги или обменять товар.

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