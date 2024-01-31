Промокоды «Лайф Мебель»

Отзывы покупателей

Собрались с девчонками устроить посиделки у одной из нас дома. Как раз она обзавелась новой гостиной. Увидя приобретение, нам очень она понравилась. Я даже стала рассматривать ее как вариант приобретения себе в квартиру. Подруга рассказывала, что в ЛайфМебели брала, плюсом еще явилось, что доставка есть водителем-экспедитором и что идет смс оповещение о движении товара. Ну и качеством конечно же мне очень понравилось. Инга

Инга 22.11.2016

Уже не первый раз делаю заказ мебели в интернет магазине Лайф Мебель. Всегда все приходит быстро, упаковки заводские, не порваны. Качество мебели отличное, ни разу не было проблем со сборкой, схемы сборки всегда в комплекте и наметки на деталях правильно расположены, муж сам все собирает, нареканий нет. Юлия

Юлия 16.11.2016

В первый раз делала покупку в интернет-магазине, да еще и такую крупную - мебель в гостиную, но все прошло на высоте! На сайте LifeMebel.ru выбрала стенку, кресло и тумбочку под телевизор, оформила заказ. В течении часа мне перезвонили, подтвердить заказ и обсудить дату доставки. Работа менеджера очень понравилась! Общалась, если не ошибаюсь,с Татьяной. Мы обсудили с ней все детали, менеджер посоветовала обратить внимание на такие детали, о которых я даже и не знала. Долго советовалась с ней по размеру и цвету - боялась, что не подойдет по оттенку к уже имеющейся мебели - все удачно. Оформили быстро, доставили уже через два дня, собрали мебель быстро, аккуратно. Очень довольна и внешним видом мебели и качеством! Наталья

Наталья 16.11.2016

На ЛайфМебель заказывали гостиную Тиффани. Сначала зашли на сайт просто цены посмотреть, оказалось что купить в этом магазине намного выгоднее чем в любом другом у нас в городе. С оформлением заказа проблем не было, всё очень просто - отличная навигация по сайту. После оформления звонил менеджер, уточняли с ним сроки доставки, уточняли модель и цвет. Доставку не пришлось долго ждать, эта гостиная была в наличии на складе. Нам её не только доставили, но ещё и собрали в тот же день. Гостиная смотрится очень стильно, как раз к нашему новому интерьеру подошла. Сделана из качественного материала и от неё не исходит неприятный запах. Работой магазина мы с супругом остались очень довольны! Обязательно будем рекомендовать делать здесь покупки знакомым. Дарья

Дарья 16.11.2016

Делали на сайте магазина ЛайфМебель очень большой заказ - кухня, детская, двуспальная кровать и комод. Не смотря на то, что заказ объемный предоплату не попросили, все оплатила наличными на руки сотруднику доставки. К качеству работы магазина нет никаких претензий, отработали на отлично! Доставили, на этаж подняли, при мне проверили всю комплектацию - не смотря на количество позиций все детали присутствовали. Мебель вся потрясающая! Изготовлена из очень качественных материалов, совсем без запаха, выдержана в одном стиле. Покупкой очень довольна! В дальнейшем буду делать покупки только через интернет на сайте ЛайфМебель. Марина

Марина 15.11.2016

Дочка уже подросток и все чаще время проводит за компьютером, поэтому для ее удобства решили купить ей стул. Так как ранее мебель на ЛайфМебель мы уже заказывали и нас не подводили с доставкой и качеством, выбирали в этот раз здесь же. Моделей было очень много, от классических до современных с яркими расцветками. Смогли выбрать с дочкой, чтобы ей понравилось по дизайну, а мне по цене)))) Стул нам доставили в течении пяти дней и как я и просила попозже вечером. Всю информацию по заказу я узнавала через смс и точно знала когда будет доставка. Людмила

Людмила 13.11.2016

Стол в столовую со стульями заказывали через сайт интернет-магазина LifeMebel.ru. Магазин богат различными товарами, что у меня первый вопрос который возник это - Где взять деньги на всю эту красоту?). Смотрю на мебель и уже представляю как она четко вписывается ко мне в квартиру. Ну начала я пока со столовой. Мебель конечно шикарного качества, прям приятно прикасаться, нет никаких заводских повреждений. Марина

Марина 11.11.2016