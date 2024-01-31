Если вы следите за своим здоровьем и фигурой, то вас наверняка заинтересуют умные весы Picooc. Компактные китайские девайсы оснащены специальными датчиками, которые определяют важнейшие биометрические показатели. Вы узнаете процент содержания жировой ткани, сухой мышечной массы и уровень висцерального жира, сможете отследить базальный метаболизм и определить свой биологический возраст.
С помощью русифицированного мобильного приложения вы будете контролировать изменения различных параметров тела. Эксклюзивный дизайн – приятный бонус, дополняющий множество полезных функций чудо-техники.
Всё еще раздумываете над тем, стоит ли приобретать новомодные весы? Смущает довольно высокая стоимость гаджетов? Сэкономить на покупке вам помогут действующие промокоды на скидку Picooc («Пикук») за январь 2024 года! Используйте их при оформлении заказов в магазине и добивайтесь поставленных целей без больших затрат.