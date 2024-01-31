MITT – популярная туристическая выставка. Предприниматели из разных стран презентуют свои новые программы и услуги. Успешные бизнесмены обмениваются мнениями и идеями, проводят переговоры, мастер-классы, воркшопы и консультации. На официальном сайте события представлена подробная программа для посетителей. Вы можете заранее приобрести электронный билет и оплатить его удобным вам способом после заполнения небольшой анкеты. Всем гостям выдаются именные бейджи. Хотите изучить тенденции развития рынка туристических услуг, наладить полезные связи и сравнить предложения подрядчиков? Не упустите шанс посетить самое масштабное мероприятие в сфере туризма по сниженной цене! При покупке билета просто активируйте один из уникальных промокодов выставки MITT («МИТТ») за январь 2024 года.

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