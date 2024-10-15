Путешествуй по рекам и каналам города Санкт-Петербурга и смотри на жизнь северной столицы с новой непривычной стороны. Посещай разнообразные маршруты по доступным ценам, использовав наш действующий промокод «Нева Тревел» за октябрь 2024 года! На сайте сервиса удобно приобретать билеты онлайн на любые рейсы. Выбери одну из множества тематических и обзорных экскурсий, или отправляйся метеором в г. Петергоф, а также в г. Кронштадт на катамаране. Примени в «Нева Тревел» промокод, чтобы значительно сэкономить при оплате поездки. Также компания предлагает арендовать свои теплоходы для праздников и иных нужд. Узнай всю полезную и дополнительную информацию прямо в чате мессенджера. Запланируй долгожданный водный круиз и отдохни с удовольствием, потратив существенно меньше сил и денег. Пользуйся услугами по сниженной стоимости, добавив при оформлении заказа в «Нева Тревел» промокод на скидку.

Подробнее Скрыть