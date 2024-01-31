Сеть зоомагазинов и ветеринарных аптек в Москве Markvet предлагает к приобретению все, что нужно для питомцев. Одежда и аксессуары, груминг, наполнители, корма, лежанки, развивающие игры, лакомства, а также аквариумы и техника и многое другое представлено в широком ассортименте магазина. На сайте регулярно появляются новые акции на разные группы продуктов, всегда найдется что-нибудь подходящее для твоего любимца. Доставка осуществляется по городу и ближней области. Возможен самовывоз с любой из точек при наличии товаров. Оплачивай любым удобным способом. Есть очень классная опция примерки амуниции и одежды для собак и кошек. Подойдет для тех, кто ценит свое время! Позаботься о питомце, закупи сразу все необходимое. Забирай и активируй купоны и промокоды на скидку «Марквет» за январь 2024 года во время покупки и получай выгодное снижение стоимости на товары.

Подробнее Скрыть