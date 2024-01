Хотите стать предводителем героев и возглавить легендарный отряд отважных воинов? Активируйте промокоды Lord of Heroes («Лорд оф Хирос»), спасайте мир и возвращайте его жителям шанс на светлое будущее! Вам предстоит руководить национальными войсками и бороться за победу, используя стратегическое мышление и продуманную тактику! Тренируйте персонажей, повышайте их уровень и превращайте их в чемпионов! Сюжет и графика основаны на популярных восточных аниме. Игра доступна на устройствах с операционными системами iOS и Android. Обратите внимание на действующие акции и предложения! На этой странице размещены купоны и коды (coupons and codes) на игру Lord of Heroes («Лорд оф Хирос») за январь 2024 года. Выбирайте подходящие варианты и применяйте их для получения скидок и разнообразных бонусов!

Подробнее Скрыть