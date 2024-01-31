«Аквамарин Резорт & СПА» – пятизвездочный отель, один из крупнейших курортных комплексов на побережье Черного моря. На территории гостиницы расположены самый большой аквапарк Крыма, современный медицинский центр, конференц-залы, бары, рестораны, бассейны и другие локации для комфортного проживания и проведения мероприятий. Все номера имеют необходимые удобствами для полноценного отдыха посетителей. На завтрак, обед и ужин предлагаются блюда японской, азиатской и европейской кухни. В распоряжении отдыхающих – сауна, баня, массаж и соляная пещера. Для гостей разработаны многочисленные программы, которые помогают восстановить здоровье и улучшить самочувствие. Сэкономьте на проживании приятную сумму! В нашем каталоге размещены действующие промокоды и купоны на скидку «Аквамарин» (Aquamarine Resort and Spa) за январь 2024 года. Активируйте их при заказе и позвольте себе незабываемое путешествие без ущерба для бюджета!

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