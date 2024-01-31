Акции и купоны iCases
Активные купоны и промокоды iCases январь 2024
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Отзывы покупателей
Давно искала магазин с безналичным расчетом через Яндекс деньги, оказалось это не так просто, везде накручивают лишние комиссии и переплаты. Здесь http://otzyvov.net/otzyv-site/magazin-aksessuarov-i-telefonov-icases.html прочитала о ICases, способ оплаты подошёл, отзывы пишут только положительные, как раз была акция на тот телефон что я хотела, быстро доставили, я довольна на все 100%.
- Ирина
- 31.10.2016
Отличный сервис! Спасибо! Довольна и рекомендую!
- Милена
- 03.05.2016
Я как-то рискнул заказать у них телефон, все привезли в срок и без задержек, в магазине большой выбор товаров. По приезду открыл товар при курьере, обнаружился небольшой брак, проблему тут же решили, на следующий день доставили другой товар ). Цены на товар тоже очень приемлемые, сайт простой и понятный, персонал вежливый. Думаю, буду заказывать еще )
- Васильев Никита
- 06.11.2015
Отличный магазин, часто покупаю там аксессуары и для себя и в подарок. Нравится хороший сервис, сотрудники очень дружелюбные, все объясняют и подсказывают насчет заказов. Подтверждают заказ в течение 5-10 минут, доставляют достаточно быстро.
- Дмитрий
- 22.09.2015