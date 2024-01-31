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Акции и купоны iCases

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  • Ирина
  • 31.10.2016

Отличный сервис! Спасибо! Довольна и рекомендую!

  • Милена
  • 03.05.2016

Я как-то рискнул заказать у них телефон, все привезли в срок и без задержек, в магазине большой выбор товаров. По приезду открыл товар при курьере, обнаружился небольшой брак, проблему тут же решили, на следующий день доставили другой товар ). Цены на товар тоже очень приемлемые, сайт простой и понятный, персонал вежливый. Думаю, буду заказывать еще )

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  • 06.11.2015

Отличный магазин, часто покупаю там аксессуары и для себя и в подарок. Нравится хороший сервис, сотрудники очень дружелюбные, все объясняют и подсказывают насчет заказов. Подтверждают заказ в течение 5-10 минут, доставляют достаточно быстро.

  • Дмитрий
  • 22.09.2015
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