Extreme Fitness – это сеть современных спортивных клубов. Вас ждут просторные залы с эксклюзивными силовыми и кардиотренажерами. Кроме того, вы можете записаться на танцы, групповые занятия по растяжке, прокачке ног и ягодиц, пресса, укреплению мышц спины.
Ваша цель – максимально быстро привести себя в форму? Обратите внимание на уникальный проект «EXTREMEальное Преображение». Персональный тренер составит для вас индивидуальную программу занятий и скорректирует рацион, научит преодолевать страхи и предотвращать срывы. Победители конкурса получат ценные призы.
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