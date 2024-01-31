Extreme Fitness – это сеть современных спортивных клубов. Вас ждут просторные залы с эксклюзивными силовыми и кардиотренажерами. Кроме того, вы можете записаться на танцы, групповые занятия по растяжке, прокачке ног и ягодиц, пресса, укреплению мышц спины. Ваша цель – максимально быстро привести себя в форму? Обратите внимание на уникальный проект «EXTREMEальное Преображение». Персональный тренер составит для вас индивидуальную программу занятий и скорректирует рацион, научит преодолевать страхи и предотвращать срывы. Победители конкурса получат ценные призы. Готовы сделать первый шаг к самосовершенствованию? Мы с удовольствием подскажем, как сэкономить на услугах сети спортклубов! На этой странице регулярно размещаются новые промокоды «‎Экстрим Фитнес» (Extreme Fitness) за январь 2024 года. Чтобы получить скидку, активируйте купон при покупке абонемента онлайн.

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