«Авоська» – сеть универсальных магазинов с лучшими ценами для всей семьи. У компании есть собственные производство и торговая марка «А вкусно». Ассортимент постоянно формируется исходя из потребностей покупателей. Работа ведется только с проверенными поставщиками и производителями, а оптимальная организация всех процессов позволяет держать цены низкими. В универсаме ты всегда найдешь свежие продукты высокого качества. Приобрести можно также и готовую еду. Каждый день компания радует покупателей большим количеством акционных предложений, также существует и программа лояльности. Действует доставка любых товаров в радиусе трех километров от магазина в течение двух часов, от определенной суммы – бесплатно. Экономь время, питайся хорошо и дешево, а при использовании промокодов «Авоська» за январь 2024 года выйдет еще выгоднее.

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