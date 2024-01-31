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Промокоды «Бонприкс»

Работа с магазином bonprix приостановлена. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

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Информация о магазине bonprix

Магазин bonprix – немецкая компания розничной дистанционной торговли, продающая свои товары во многих странах мира, в том числе в Украине, России, Казахстане и Беларуси. В интернет-магазине представлена модная одежда для прекрасных дам, мужчин и детей, стильные товары для дома.


Ценник компании сравним с азиатскими продавцами, но товары отличаются высоким европейским качеством. Всегда есть возможность сэкономить, купив по акции или использовав промокод от bonprix.

Ассортимент интернет-магазина

  • Для женщин представлен большой ассортимент: от нижней до верхней одежды, обувь, пляжные коллекции, украшения для волос, шляпы, ремни, сумки.
  • Мужчины могут купить верхнюю и нижнюю одежду, в том числе больших размеров, обувь, ремни и часы.
  • Для детей предусмотрена повседневная и праздничная одежда, белье и обувь.
  • Товары для дома – это шторы, полотенца, постельное белье и декоративные изделия.
В отдельную категорию выделена экоодежда для тех, кто заботится о себе и окружающей среде. Это изделия из сертифицированного хлопка, который выращивают и окрашивают без применения вредных веществ. Продукцию доставляют только водным транспортом, что уменьшает выбросы CO2.

Как покупать в «бонприкс» со скидками

  • Покупай на распродажах. Остатки коллекций распродаются по ценам сниженным в два и более раза. У каждой модели остается по несколько размерных позиций, но может повезти – найдется одежда подходящего фасона, твоего размера.
  • Следи за специальными акциями bonprix. Некоторые товары из новых коллекций продаются со скидкой и бесплатной доставкой.
  • Заказывай с мобильного приложения, оплачивай картой онлайн. На ряд товаров из новых коллекций действует скидка и предоставляется бесплатная доставка. Это не постоянное предложение, а периодически действующая акция, направленная на стимулирование продаж.
  • Участвуй в программе «Пригласи друга». Это вариант позволяет получить скидку в «бонприкс» для новых клиентов при условии, что твой друг или подруга являются постоянными покупателями, зарегистрированы на сайте или в приложении. Попроси их отправить тебе приглашение, так ты получить скидку в 10% и бесплатную доставку первого заказа.
  • Используй купоны и промокоды «бонприкс». Компания постоянно выпускает коды на скидку. Иногда по условиям акции требуется совершить определенное действие, а иногда достаточно ввести код, чтобы получить скидку.

Где взять промокод для bonprix

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Как использовать купоны и коды «бонприкс»

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  • При оформлении покупки введи промокод в специальное поле.
Когда скидка на bonprix активируется, а стоимость покупки станет меньше, можно оплатить заказ.

Если ты выбрал купон, нажми на кнопку «Открыть купон». В появившемся окне будут написаны условия акции и срок действия. Перейди по ссылке в интернет-магазин. Для этого нажми на кнопку «Перейти к акции». Ты попадешь на промо-страницу с распродажей. Все представленные на ней товары продаются с хорошими скидками. Вводить код не нужно, так как он активируется автоматически. Некоторые скидки могут суммироваться, всегда проверяй эту возможность.

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