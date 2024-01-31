Thomann – это немецкий интернет-магазин музыкальных инструментов. Тут можно заказать акустические и электрогитары, бас-гитары, клавишные, барабаны, скрипки, оборудование для диджеев, аппаратуру для звукозаписывающих студий, осветительные приборы для сцены, микрофоны и микшеры. Высокое качество представленной в каталоге продукции подтверждает продолжительная гарантия. Интересно, что в магазине часто действуют спецпредложения на товары известнейших мировых брендов: Marcus, Fender, Millenium, Yamaha. Профессионально занимаетесь музыкой? Мы с удовольствием поможем вам минимизировать вложения в любимое занятие. Экономьте на покупках в магазине с помощью действующих ваучеров (gift vouchers) и промокодов Thomann за январь - февраль 2024 года в Туркмении. Помните, что акции проводятся строго ограниченное время.

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