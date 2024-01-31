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Акции и купоны Shutterstock в Туркмении

Работа с магазином Shutterstock приостановлена. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

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Отзывы покупателей

По специфике работы частенько покупаю изображения и графику на этом портале. Удобный поиск, большая база и цены нормальные. Удобный и практичный фотосток!

  • Мария
  • 22.01.2018

Хороший сайт для сбыта своих изображений, по-моему. Экзамен по сдаче работ очень серьезный, и соответственно качество работ там соответствующее. Сам сайт удобный в обращении - всегда можно найти нужное для себя, легко сориентироваться, очень много авторов. Из минусов - надо знать английский более-менее хорошо, поскольку сайт - англоязычный.

  • Stella
  • 21.12.2015
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