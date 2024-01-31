Shadow Bound – это популярная браузерная игра, которая придется по вкусу ценителям захватывающих путешествий по волшебным виртуальным мирам. Вы сможете примерить на себя роль талантливого полководца, который управляет отрядом наемников, тренирует боевых животных и организовывает битвы с другими гильдиями. Добиться успехов вам поможет не только грамотно выбранная стратегия, но и силы магии. Вам предстоит решать головоломки, которые становятся сложнее с каждым последующим уровнем. Красочная графика и качественное звуковое сопровождение позволят насладиться игровым процессом в полной мере. Промокоды для игры ShadowBound – гарантированная возможность получить дополнительные бонусы. Это может быть игровая валюта, редкие предметы и другие приятные подарки. Просим учитывать, что коды активации ShadowBound за январь - февраль 2024 года в Туркмении действительны в течение указанного периода.

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