HyperScript – это уникальный инструмент, позволяющий значительно увеличить эффективность телефонных продаж. Специальная автоматизированная система также поможет вам упростить процесс обучения персонала. Анализируйте качество работы менеджеров, определяйте, по каким причинам вы теряете клиентов, и добивайтесь ошеломляющих результатов в бизнесе. Для начала работы с сервисом вам нужно разработать скрипт телефонного разговора в специальном конструкторе. Менеджеры смогут использовать его во время беседы с клиентом. У системы есть еще одно важное преимущество: ее можно интегрировать с Bitrix24, Fresh Office, AmoCRM. Если вас заинтересовало предложение компании, настоятельно рекомендуем использовать промокоды Hyper-Script за январь - февраль 2024 года в Туркмении. Купоны дают право на получение гарантированной скидки или бонуса. Напоминаем, что промокоды HyperScript требуют активации в течение определенного периода времени.

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