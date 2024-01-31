Промокоды Goldcar («Голдкар») за январь - февраль 2024 года в Туркмении – это прекрасная возможность сэкономить при аренде транспортного средства в другом государстве. Популярная компания предлагает недорогие услуги проката машин разного класса. У организации постоянно появляются новые точки выдачи авто. Члены привилегированного клуба могут рассчитывать на приятные сюрпризы и скидки. Постоянные клиенты получают подарки, бонусные баллы и первыми узнают о специальных предложениях. Становитесь участником программы лояльности и наслаждайтесь выгодой! Желаете насладиться максимальной экономией? После выбора модели машины и указания дат получения и возврата транспортного средства вы сможете ввести промокод (promo code) Goldcar в соответствующее поле. Ваша скидка будет рассчитана системой автоматически! Обратите внимание, что коды требуют активации строго в указанные сроки.

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