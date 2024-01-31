Добро пожаловать в фантастическую вселенную, где обитают магические существа и различные расы! Окунитесь в мир Astellia, покоряйте неизведанные подземелья и сражайтесь в массовых и одиночных битвах. Новый компьютерный релиз от Studio 8 не оставит равнодушным ни одного поклонника жанра MMORP благодаря оригинальной системе коллекционирования и современной реалистичной графике. Собирайте боевых питомцев, прокачивайте и улучшайте их характеристики! Привлекайте к сражениям до трех Астеллов, исцеляйте с их помощью ваших героев или наносите ущерб противнику. Комбинируйте навыки своих подопечных, чтобы разделаться с врагом и добиться лучшего результата. На нашем сайте вы найдете самые выгодные предложения от разработчиков. Промокоды и коды «Астелия» (Astellia) за январь - февраль 2024 года в Туркмении помогут вам сэкономить на встроенных покупках приятную сумму. Используйте их для активации дополнительных возможностей и наслаждайтесь игрой без лишних расходов!

Подробнее Скрыть