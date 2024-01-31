Art of Conquest – революционная стратегия от Lilith Games. Соберите войско, расширяйте владения и бросайте вызов кровожадным драконам! Вам предстоит исследовать павший континент, управлять отважными воинами в масштабных сражениях, возглавлять могущественные расы и бороться с другими участниками в режиме реального времени! Проявите талант стратега: постройте собственную цитадель и осаждайте вражеские крепости в ожидании добычи! Вступайте в поединок с темной стороной и пополняйте ваш арсенал ценными наградами! Ваша главная цель – завоевать все шесть королевств и стать императором! Разработчик регулярно радует поклонников игры разнообразными подарками! Мы собрали для вас актуальные коды Art of Conquest («Арт оф Конквест») за январь - февраль 2024 года в Туркмении. Пользуйтесь выгодными предложениями и получайте дополнительные преимущества без лишних расходов!

Подробнее Скрыть