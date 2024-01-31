Купоны на скидку 36Best в Туркмении
Купоны на скидку и промокоды 36Best Kawai январь - февраль 2024
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Отзывы покупателей
Покупала тут как-то витаминки для своего малыша, мне понравился магазин. Менеджеры вежливые, доставка быстрая, хоть и дорогая. Но если скооперироваться с подругами и заказать по несколько товаров, то очень даже выгодно выходит)
- Лиза83
- 05.04.2017
Постоянно заказываю в этом магазине, тк являюсь ярой поклонницей японской косметики) В 36Best Каваи все средства приходят прямиком из Японии и цены тут намнооого ниже, чем в магазинах в России. Настолько, что даже доставка окупается, а она здесь не дешевая, но зато очень быстрая. Иногда даже из российских магазинов дольше идет) В общем, всем, кто хочет купить действительно японскую косметику, советую!
- Кристина
- 08.08.2016
Все товары в этом магазине действительно производятся и доставляются из Японии!! И это самое важное и классное в этом магазине, ибо очень не хочется натолкнуться и платить за подделку. Огромный ассортимент и есть даже лимитные средства, которые марки производят исключительно для японского рынка. Доставка кстати очень быстрая: 5-7 дней;)
- Lora-Lu
- 14.01.2016