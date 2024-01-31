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Коды World of Tanks Blitz в Таджикистане

Работа с магазином World of Tanks Blitz приостановлена. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

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Отзывы покупателей

Играю с самого начала этой игры. игра очень веселая, кроме нее ничего не признаю.

  • Ванька
  • 02.04.2020

Игра хорошая, но Word of tanks лучше

  • Александр
  • 02.04.2020

Игра хорошая,но требовательная к данату. но хороша!

  • EvgenijSamsonov24
  • 09.01.2020

Я очень хочу изменения в обучении и появлении порогов для получения Прем танков с контейнеров, ведь уже с 7 и до 10 уровней просто играть невозможно

  • Танкист
  • 06.10.2019

Игра весёлая но утомляет долго копить деньги

  • Lana_chka
  • 18.09.2019

Играл в эту игр 4 года,по началу игра очень нравилась играл часто и успешно,все было очень круто но сейчас она погрязла в проблемах! Имбы и кривые карты, голда,арта + раздражает старый движок. Вместо годных обновлений добавляют одни бессмысленные танки которые нифиг никому не сдались!!! Каждая обнова только больше добавляет проблем ,чем решает! Очень хочется чтобы все было исправлено и стало хорошо, как раньше. А так игра очень классная и одна из любимых!!

  • PainKiller
  • 29.11.2015
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