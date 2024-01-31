Купоны и промокоды на скидку Vans в Таджикистане

Отзывы покупателей

Покупала кеды ребенку и себе. Очень быстрая доставка. Заказом довольны, только не много не хватило до бесплатной доставки. Но все равно заказали, уже очень хотели эти кеды. Ребенок в восторге, в школе оценили, сказали, что действительно оригинал! Мне тоже обувь понравилась, удобная и красивая. Диана

Диана 12.08.2017

Ну ванс - это же ванс! Крутые кеды) Для катания на доске самое то, особенно с толстой подошвой. Кстати, и дырок на пятке не будет, как у конверов) Шмоточки там тоже классные и удобные Оля

Оля 30.09.2016

Легендарные кеды добрались и до России) Вообще больше люблю их премиум линейку из кожи, но и на тканевые кеды глаза разбегаются)) Работа магазина отлажена на ура. Как-то искала Vans Old Skool в винном цвете (их не завозили в РФ), так консультанты все равно все проверили 10 раз и вообще старались помочь по-максимуму. Почаще бы так) Потом заказывала обувь из наличия, и могу сказать, что магазин работает, как часы: от приема заказа до вручения посылки все четко. Буду заказывать еще! Анна

Анна 05.08.2016