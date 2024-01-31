Joomla – популярная система управления сайтами. С ее помощью вы создадите любые проекты: блоги, лендинги, интернет-магазины, форумы и даже онлайн-школы. В библиотеке представлено более 10 000 расширений и шаблонов. Вы сможете настроить вид и функционал портала в соответствии с вашими бизнес-задачами. «Джумла» также используется в качестве инструмента e-mail маркетинга и для sms-рассылок. Разработчики CMS обеспечивают максимальную безопасность работы. Простой и удобный интерфейс значительно облегчает процесс создания контента, изменения настроек и администрирования. Компания предлагает большой выбор обучающих курсов на разнообразные темы. Хотите узнать обо всех возможностях платформы, не тратя при этом много денег? В нашем каталоге вы найдете купоны и промокоды на скидку для «Джумла» (Joomla) за январь - февраль 2024 года в Таджикистане. Применяйте их при оплате и экономьте приятную сумму без лишних хлопот!

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