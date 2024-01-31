Digital Ocean – это сервис, предоставляющий услуги для разработчиков. Например, он дает возможность развертывать и масштабировать приложения на нескольких виртуальных машинах сразу и гарантирует активацию сервера клиента всего в течение нескольких секунд. Простой интерфейс позволяет быстро разобраться с функциональностью ресурса. Компания предлагает довольно выгодные условия сотрудничества: при оплате банковской картой комиссия не взимается. Здесь представлен широкий выбор дата-центров, расположенных в различных точках мира. Если вы желаете сэкономить, активируйте промокоды (promo codes) DigitalOcean за январь - февраль 2024 года в Таджикистане. Самые свежие предложения можно найти в этом разделе нашего портала. Промокоды Digital Ocean позволят значительно снизить расходы на хостинг!

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