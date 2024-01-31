Академия Перемен – это платформа для женщин, которые хотят развиваться, стать успешнее, красивее. Здесь ты найдешь курсы для получения новых профессиональных качеств для себя или работы в направлениях здоровья, красоты, стиля, психологии. А для тех, кто уже обладает знаниями, это отличная возможность поделиться ими с большой аудиторией и зарабатывать на том, что нравится. Все преподаватели и те, кто хочет ими быть в этой образовательной экосистеме, должны иметь подтверждающие сертификаты, дипломы и опыт. На платформе регулярно проводятся бесплатные вебинары, на которых можно встретить единомышленников и получить обратную связь по всем вопросам. Заказ можно оплатить картой или приобрести в рассрочку, а онлайн-формат позволит заниматься в любое удобное время. Обучаться еще приятнее, когда покупаешь с выгодой. Используйте промокоды «Академия Перемен» за январь - февраль 2024 года в Таджикистане на нашем сайте и следите за нашими обновлениями.

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