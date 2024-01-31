Коды на скидку и купоны Shopbop в Молдове
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Купоны на скидку и промокоды Shopbop январь - февраль 2024
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Отзывы покупателей
Цены в этом магазине демократичные, но я, все же, предпочитаю заглядывать сюда в сезон распродаж. Запросто можно купить шикарное платье за треть цены.
- Елена
- 01.10.2018
ShopBop - мой любимый магазин))) Всегда есть какие-нибудь прикольные скидки и распродажи, куча классных новинок) Доставка бесплатная почти во все регионы России, довольно быстра, есть возможность отследить передвижение товара. Есть возможность создать свой виш-лист, в который можно сложить нравящиеся покупки и когда на них будут появляться скидки, вам придет оповещение. Небольшой минус - возврат и возвращение денег занимают продолжительное время (доставка посылки + где-то неделя возврата денег), оплата стоимости самой посылки.
- Линесси
- 28.11.2015
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