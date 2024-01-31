Norwegian – одна из самых популярных авиакомпаний, которая специализируется на бюджетных авиаперевозках по Европе. Кроме того, фирма организует регулярные рейсы в страны Ближнего Востока, Азии и Америки. Парк воздушных судов включает в себя современные самолеты Boeing последних модификаций. Компания обслуживает путешественников в эконом- и премиум-классе. Для пассажиров всех рейсов предусмотрена возможность прохождения онлайн-регистрации на официальном сайте. Перевозчик ценит постоянных клиентов и предлагает им программу лояльности. Желаете сэкономить на туристической или деловой поездке? Тогда поспешите активировать собранные ниже промокоды Norwegian («Норвежские авиалинии») за январь - февраль 2024 года в Молдове. Мы периодически обновляем список актуальных купонов и делимся с вами информацией о спецпредложениях фирмы.

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