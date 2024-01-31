Коды Iron Desert в Молдове
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Отзывы покупателей
игра красивая и красочная. В игре вы строите базу,а потом защищаете ее. Можно также нападать на противников, при нападении вы управляете войсками, придумываете тактики, используете разные навыки для того чтобы уничтожить крепости врагов. Игра довольно хорошо занимает время, но ей, на мой вкус,не хватает динамики
- Андрей
- 11.11.2015
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