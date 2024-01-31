Увлекаешься играми в стиле Idle RPG? С купонами Infinite Heroes ты сможешь наслаждаться виртуальными приключениями на особых условиях! Борьба между светом и тьмой разрушила древние цивилизации до основания. Тебе предстоит приложить все усилия, чтобы уберечь остатки континента и противостоять силам зла! Разработчики предусмотрели внеигровые режимы: персонажи продолжают сражаться даже во время твоего отдыха. Пользователям доступны ежедневные ценные награды. Комбинируй героев из разных фракций, выбирай для них увлекательные профессии и покоряй неизведанные локации, чтобы поддержать команду и увеличить свое богатство! Воспользуйся действующими акциями и получи различные привилегии! Список всех актуальных предложений размещен на нашем сайте. Применяй промокоды и коды (gift codes) Infinite Heroes за январь - февраль 2024 года в Молдове и активируй приятные бонусы!

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