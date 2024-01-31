Акции и купоны 21Shop в Молдове
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Отзывы покупателей
Классный магазин, хорошее качество одежды и демократичные цены, приятно, что постоянно есть скидки на товар.
- Тополь
- 11.05.2018
Классный магазин! С различными куртками, бомберами, анораками, джинсами. Цены вполне приемлемые. Рекомендую!
- Костя
- 04.04.2017
Постоянно захожу в этот магазин. Там можно найти крутые модные вещи.
- Марат А.
- 20.01.2017
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