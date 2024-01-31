Промокоды Zoostolica
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Отзывы покупателей
Знала, что мне на день рождения собаку муж подарит, хотелось чтобы у малыша сразу было всё необходимое. Позвонила консультанту, объяснила ситуацию и мне помогли выбрать всё что нужно для ухода и содержания собаки. Миски, поводок с ошейником, шампунь, корм, впитывающие подстилки... Щенок пришел в дом где его ждали, спасибо.
- Наталья
- 01.08.2019
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